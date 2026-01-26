施設の老朽化に伴い建て替え工事が進む群馬県立敷島公園水泳場の起工式が開かれ、関係者らが工事の安全を祈願しました。 前橋市敷島町にある県立敷島公園水泳場は施設の老朽化に伴い、２０２４年４月から建て替え工事が進められています。 新たに建設される水泳場は延べ床面積約１万３０００平方メートルで様々な大会の基準に適合する５０メートルプールと飛び込み台が設置された２５メートルプー