自民党会派に所属していた静岡県の島田市議会の男性議員にいわゆる"国保逃れ"の疑いが浮上した問題をめぐり、市議が初めてカメラの前で取材に応じました。男性市議は「法律には触れていないと聞き安心してしまった」などと陳謝しました。 ＜男性市議＞ 「市民、国民の皆さまにご心配とご迷惑をおかけしたことお詫び申し上げます。大変申し訳ありませんでした」 1月26日の午後、30代の男性市議は疑惑の発覚後に初めてカメラの