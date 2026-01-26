２月に新シーズンが開幕するサンフレッチェ。課題だった決定力不足の解消へ。期待の新ストライカーの魅力を宮崎キャンプで有田優理香アナウンサーが取材してきました。■有田優理香リポート「開幕まで2週間を切ったサンフレッチェ。攻撃陣の活性化へ新ストライカー鈴木章斗選手に注目です。」■加藤陸次樹「非常に器用な選手なので練習していてもチャンスも多く生まれている。」■荒木隼人「動き