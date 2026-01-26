熊本県トラック協会の新春経営セミナーが、23日、熊本市で行われ、外交ジャーナリストで作家の手嶋龍一さんが講演しました。講演会には会員企業や関連団体などからおよそ140人が参加。手嶋さんは「ビジネスを取り巻く膨大な情報の本質をつかむことが重要だ」と話し、外交の歴史を振り返りながら、米中が対立する現代をどう生き抜くべきかについて語りました。