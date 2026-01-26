モデルの伊原葵（28）が26日、自身のインスタグラムを更新。結婚したことを報告した。【写真】お相手とのモノクロ2ショット写真を添えて結婚報告した伊原葵伊原は、2ショット写真を添えて「We got married」と伝えた。伊原は、1997年8月15日生まれ。YouTube・Instagram含めたSNS総フォロワーが100万人を超え、ファッション・メイクを中心に、 若い世代だけでなく幅広い層から圧倒的な支持を得ている。広告や雑誌への出演、商