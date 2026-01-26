北朝鮮政府に8800万円の賠償を命じる判決です。【映像】北朝鮮政府に損害賠償を求め脱北者ら脱北者ら4人は、北朝鮮への帰還事業に参加した結果、長年にわたって厳しい生活を強いられたとして、北朝鮮政府にあわせて4億円の損害賠償を求めていました。きょうの判決で東京地裁は当時、北朝鮮側が「学費も医療費も無料の『地上の楽園』」などと宣伝していたことについて、「事実とかけ離れた呼びかけだった」と指摘しました。