鳥取県は秋から冬にかけてカニがよく取れることから「蟹取県」を名乗っていますが、また新たに県の名前を改名しました。【映像】ウマの被り物をつけて業務をする広報課職員後藤龍彦レポ「こちら鳥取県庁の3階のフロアですが、何やら職員が馬の格好をし始めています。馬になりきろうとしているのでしょうか」鳥取県政策戦略局広報課職員「今年は午年なので・・」谷口健一広報課長「鳥取県は馬取県に改名しました」鳥取県は今年