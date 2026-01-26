野球日本代表の侍ジャパンが26日、WBCメンバー第3弾を発表しました。前回大会で勝利投手となった大谷翔平選手は投手として起用があるのか井端弘和監督が言及しました。2023年のWBCではチームの中心として打撃だけでなく、投手として活躍した大谷選手。1次ラウンドの中国戦では先発として4回5奪三振無失点、準々決勝のイタリア戦では先発で4回2/3を投げて5奪三振2失点。決勝のアメリカ戦ではクローザーとして登場し試合を締めました