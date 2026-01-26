ニュースキャスターの長野智子がパーソナリティを務める「長野智子アップデート」（文化放送・月曜日15時～17時、火～金曜日15時～17時35分）、1月26日の放送にForbes JAPAN執行役員・Web編集長の谷本有香が出演した。「地域から世界や未来を変えるWhiskey & Co.（ウイスキーアンドコー）の挑戦」をテーマに、静岡県三島市の醸造所を取材したWhiskey & Co.に