任期満了に伴う鹿屋市長選挙はきのう25日開票が行われ、元県議会議員の郷原拓男さんが初当選しました。 一夜明けて市政への思いを聞きました。 現職の引退で12年ぶりにリーダーが交代する鹿屋市長選挙は、元県議会議員の郷原拓男さん(48)が1万7617票を獲得して初当選しました。 この20年で人口が1割減った鹿屋市。「子育て支援や産業振興などに力を入れたい」とする一方、大隅の課題のひとつ「観光」については…