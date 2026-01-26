鹿児島県高校新人サッカーの決勝戦が24日に行われ、全国選手権で初優勝した神村学園が、新チームでも県大会初の優勝を果たしました。 県高校新人サッカーの決勝は、神村学園と鹿児島城西の対戦。 試合が動いたのは前半8分、スローインから。シュートのこぼれ球を境が押し込み、鹿児島城西が先制します。追いつきたい神村ですが、城西の固い守備の前になかなか攻めきれません。 それでも後半22分