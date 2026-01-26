りそなグループBリーグは後半戦がスタート。B2西地区3位につけるレブナイズは週末、西地区2位の愛媛とホームで対戦しました。 24日の第1戦。序盤から接戦が続く中、レブナイズは兒玉が3ポイントシュートを連発。B2キャリアハイとなる7本の3ポイントを決める活躍で、101対91と快勝しました。 しかし、25日の第2戦は63対78で敗れ、連勝は4でストップです。 次節は今月31日と来月1日、東地区4位の福