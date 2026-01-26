賃金引き上げを話し合う会議がきょう26日、鹿児島市で開かれました。 参加した経済界のリーダーに衆院選の注目の争点などを聞きました。 鹿児島市のホテルで開かれた会議には塩田知事のほか経済団体や労働者の代表者らが参加。物価上昇を上回る賃上げの必要性が話し合われました。 衆院選では各党「消費税減税」などの物価高対策が話題にあがっています。経済界のリーダーに話を聞いてみると… （県