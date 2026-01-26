秋田朝日放送 秋田県横手市で２６日午後、飲食店の雪下ろしをしていたと見られる７０代の男性が近くの側溝にあおむけで倒れているのが見つかり死亡しました。 警察と消防によりますと、２６日午後３時前、横手市平鹿町で「男性が屋根から落ちている。呼びかけても反応がない」と消防に通報がありました。 発見された７０代の男性は平屋の飲食店の屋根の雪下ろし作業中におよそ３ｍの高さから転落したと見られ、水深およそ