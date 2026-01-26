小倉牝馬Ｓ・Ｇ３で重賞７度目の２着となったボンドガール（牝５歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ダイワメジャー）が現役を続行することが分かった。馬主の藤田晋オーナーが明かしたもので、「小倉で引退を考えていて、繁殖にするつもりだったけど、最後のレースでアレ？って（笑い）。具体的なレースはこれからになります」と説明した。