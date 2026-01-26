秋田朝日放送 新党・中道改革連合を結成した立憲民主党と公明党が２７日公示の衆院選で正式に協力関係を結ぶと発表しました。 ２６日午後、立憲民主党秋田県連と公明党秋田県本部が合同で会見を開きました。公明党は党員などに向け説明を行い立憲民主党との協力についてほとんどの支援者から理解を得たとしています。 立憲民主党と公民党は、１区と２区で中道改革連合の公認候補を支援し公認候補のいない３区は自主投票と