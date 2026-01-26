ＤｅＮＡは２６日、新外国人のショーン・レイノルズ投手（２７）＝前パドレス＝が来日したと発表した。２月１日からのキャンプは沖縄・宜野湾の１軍でスタートする予定だ。レイノルズは２０３センチ、１１３キロの最速１６１キロ右腕で、昨季はパドレスで中継ぎとして１９登板に登板している。１６年に打者としてマーリンズにドラフト指名されたが、２１年途中に投手転向した異色の経歴を持つ。【レイノルズ投手コメント】「無