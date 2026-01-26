３月に行われるＷＢＣの国内独占放映権を獲得している米動画配信大手ネットフリックスは２６日、侍ジャパンに選出された選手の出身地などでパブリックビューイング（ＰＶ）を開催すると発表した。選手の出身の自治体や出身校が主催し、ネットフリックスが共催する形で、全国３０か所で行われる。このイベントは「２０２６ワールドベースボールクラシック」ホームタウンヒーロー・パブリックビューイングと題して行われる。対