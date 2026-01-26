フレンチトーストはお好きですか？卵液がしみた食パンの味わいと食感で、なんともいえない幸福感に包まれるメニューですよね。 卵液に食パンをひたし、バターでじっくり焼き上げる……と作り方はシンプルですが、レシピによっては前日からひたすなど、すぐに食べたいと思っても意外と時間がかかるイメージがありますよね。 でも、これからご紹介するレシピはそのイメージを払拭！食べたいと思ったら即完成する驚きの内容です