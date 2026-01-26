楽天の新人１２選手が２６日、２０１１年の東日本大震災で甚大な被害を受けた宮城・南三陸町を訪問した。震災伝承館の南三陸３１１メモリアルを見学し、旧防災対策庁舎前で献花。ドラフト２位・伊藤樹投手（２２）＝早大＝は１３年以来となるリーグ優勝と日本一へ決意を新たにした。伝承館では震災時を振り返る映像や資料をじっくり確認。被害の大きさや災害に対する備えなどを学んだ。旧防災対策庁舎にも足を運び、献花。「僕