モデル、インフルエンサーとして活躍する伊原葵（28）が26日、自身のインスタグラムを更新。結婚を発表した。伊原は「We got married（私たち結婚しました）」とつづり、お相手の男性との2ショットを公開した。この投稿に対し、タレント・辺見えみりは「あおいちゃん良かった嬉しい」とコメント。モデル・仁香は「おめでとうー」とコメントするなど、芸能界から多くの祝福が寄せられた。伊原は14年に日本初の高校生スタ