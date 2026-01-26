5年前に大分県大分市で発生した時速194キロの車による死亡事故で危険運転が認められなかった控訴審の判決を不服として遺族は26日、上告を求める要望書を検察に提出しました。 要望書を提出 この事故は2021年2月、大分市大在の県道交差点で右折車を運転していた市内に住む小柳憲さんが時速194キロで直進してきた車と衝突し亡くなったものです。 直進車を運転していた当時19歳の男が危険運転致死罪の罪に問われて