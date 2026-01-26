三菱ケミカルグループと旭化成が、岡山県倉敷市の水島コンビナートで共同運営するプラスチックの原料となるエチレンの製造設備を停止する方針を固めたことが26日分かった。三井化学が大阪府高石市に持つ設備に生産を集約し、3社で運営する。国内需要の減少と中国からの供給増加により、市況が悪化しているためだ。三菱ケミカルと旭化成は2030年ごろの停止を計画しているとみられる。人員の配置転換や跡地活用なども課題となる