俳優の長尾謙杜（なにわ男子）、山口馬木也、沢口靖子が26日、都内で行われた時代劇映画『木挽町のあだ討ち』（2月27日公開）完成披露舞台あいさつに登壇した。【写真】まるで王子様…！”息子”長尾謙杜は”母”沢口靖子をエスコートあだ討ちの使命を背負った美しき若侍・伊納菊之助役を長尾、菊之助の父・伊納清左衛門役を山口、清左衛門の妻で菊之助の母・伊納たえ役を沢口が演じた。冒頭のあいさつで山口は「どう考えても