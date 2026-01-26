Xの生成AI「グロック」のロゴ＝2025年2月（ロイター＝共同）【ブリュッセル共同】欧州連合（EU）欧州委員会は26日、米交流サイト（SNS）のX（旧ツイッター）への正式な調査を始めたと発表した。生成人工知能（AI）「グロック」で性的な姿に加工した他人の偽画像の投稿が急増しており、Xがこうしたリスクを適切に評価し、軽減していたかどうかを調べる。Xの偽画像生成は各国政府が問題視している。日本政府は不適切な画像が生成