【第4話】 1月25日 公開 第4話を読む 【拡大画像へ】 講談社は1月25日、野良犬ロマン氏のマンガ「ノカゼのピンクなトリセツ」の第4話をヤンマガWebに公開した。 第4話では女子大生ノカゼが、西村ゼミの仲間たちと他愛のない恋愛談議に花を咲かせる。 「ノカゼのピンクなトリセツ」のページ