オイシックス新潟アルビレックスBCから、読売ジャイアンツに育成5位で入団した知念大成選手が、1軍キャンプへ参加することが決まりました。読売ジャイアンツによりますと、1軍帯同メンバーには、坂本勇人選手、田中将大投手、丸佳浩選手などベテラン勢も顔を揃えるということです。昨年のドラフト会議で巨人から指名を受け、新潟からNPB1軍の舞台へ羽ばたいた知念選手。春季キャンプ地の宮崎県で、28日から始まる合同自主ト