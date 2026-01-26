岡山市は、市中心部を走る路面電車の新路線、「ハレノワ線（仮）」の事業計画案をまとめました。岡山芸術創造劇場・ハレノワ周辺の活性化を目指し、2029年度の運行開始を目指すとしています。 【画像を見る】開通したらどうなる？「路線図」「電停のイメージ図」掲載 今回、発表された新路線は、岡山市中心部を走る路面電車の電停「大雲寺前」から「西大寺町」までの約600メートルです（【画像①】は開通した際