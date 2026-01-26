ÂÔË¾¤Î½Ö´Ö¤À¡£Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤«¤é´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¤ÇAA¥¢¥ë¥Ø¥ó¥Æ¥£¥Î¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¡¼¥º¡Ê¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡Ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ëµ®ÅÄÎË²Ï¤¬¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¥ì¥ó¥¿¥ë£³Ç¯ÌÜ¤Î20ºÐFW¤Ï¡¢¸½ÃÏ£±·î25Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¥¢¥Ú¥ë¥È¥¥¡¼¥é³«ËëÀï¤Î¥µ¥ë¥ß¥¨¥ó¥ÈÀï¤ÇÅÓÃæ½Ð¾ì¡£ÀË¤·¤¤¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤Ï£±¡Ý£°¤Ç¥¢¥ë¥Ø¥ó¥Æ¥£¥Î¥¹¤¬ÀÜÀï¤òÀ©¤·¤¿¡£¡ØESPN Argentina¡Ù¤Ï¸ø¼°X¤Ç¡Ö¥¢¥ë¥Ø¥ó¥Æ¥£¥Î¥¹¤¬¥µ¥ë¥ß¥¨¥ó¥È¤ò·àÅª¤Ê