大岩剛監督が率いるU-23日本代表がサウジアラビアで行なわれたU-23アジアカップを制覇。前回大会に続く連覇で、通算３度目の優勝となった。このアジアカップは２年に１度開催されているなか、五輪の最終予選を兼ねない狭間の大会において、日本は慣例として２歳下の五輪世代で挑んでおり、年下のチームで大会を制するのは初。シーズンオフ明け直後の大会でコンディション調整が難しかったなかでも、日本は６試合で16得点・１失