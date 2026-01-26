衆議院選挙の公示が27日に迫る中、選挙を取り締まる県警でも慌ただしく準備が進められています。26日は選挙違反の取り締まりについての会議がオンラインで開かれ、岩瀬本部長が取り締まりや警備の徹底を求めました。26日県警本部では、衆議院選挙に向け選挙違反の取り締まりについての会議が開かれました。唐突な解散総選挙となったため、オンラインでの開催となり、県内27の警察署長や刑事担当課長など約110人が参加しまし