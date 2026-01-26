26日朝の県内は、今シーズン一番の冷え込みとなるところもあり厳しい寒さとなりました。そんな中、阿久根市の網代亜公さんのお宅では樹齢100年以上のヒカンザクラが咲き誇っています。ヒカンザクラは早咲きのサクラで、花を下向きに咲かせるのが特徴。2026年に入ってから咲き始め今、ほとんどの花が開いているということです。淡いピンク色の花びらがほころぶ愛らしい姿は春の訪れを告げているようです。