横浜ＤｅＮＡのアンバサダーに就任した三浦前監督（資料写真）横浜ＤｅＮＡは２６日、昨季限りで監督を退任した三浦大輔氏（５２）が、球団の「アンバサダー」に就任すると発表した。野球の普及活動や地域貢献などに取り組む。三浦氏は昨年１０月の退任会見で「死ぬまで野球から離れたくない。野球をもっともっと勉強して、楽しさ、面白さをたくさんの人に伝えたい」と語り、木村洋太球団社長は「三浦さんは横浜の宝。ご縁を継