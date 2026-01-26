M!LK山中柔太朗（24）が26日、都内で超特急〓松アロハ（25）とのダブル主演映画「純愛上等！」（2月13日公開、八重樫風雅監督）完成披露上映会に登壇した。紅桜高校のヤンキーのトップ、亀井円（〓松）と、敵校の白岩高校のトップ、佐藤美鶴（山中）がまっすぐな思いをぶつけ合うBL作品。円の祖母が営む駄菓子屋の2階に美鶴が入居し、ともに過ごしながら2人の距離が近づき、円の隠された過去に迫っていく。「魂のこもった熱い作品