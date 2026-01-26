筆者の友人は、毎週末サッカーの練習に行く小学生の息子のためにお弁当を作っています。なかなか大変ですが、感謝されることがなくてもそれが当たり前のように作り続けてきました。そんなある時、彼女のモチベーションを最高に上げてくれる出来事が！ 息子からの嬉しい報告