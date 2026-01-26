【モデルプレス＝2026/01/26】なにわ男子の長尾謙杜が26日、都内で行われた映画『木挽町のあだ討ち』（2月27日公開）の完成披露舞台挨拶に、主演の柄本佑をはじめ、渡辺謙、北村一輝、瀬戸康史、滝藤賢一、高橋和也、正名僕蔵、山口馬木也、イモトアヤコ、沢口靖子らキャストと、メガホンをとった源孝志監督とともに登壇。年男の決意を語った。【写真】長尾謙杜、美人女優をエスコート◆長尾謙杜、年男の決意「かっこよく馬に乗れ