圧倒的なヨーロッパの風景の中で季節のイベントや、最新のアトラクション、ミッフィーのカフェやショップなどが楽しめるテーマパーク、ハウステンボス。パーク内のタワーシティにあるレストラン「ロード・レーウ」にて、オリジナルデザート「蜂蜜レモンカステラと季節のアイス」が提供されています。 ハウステンボス／ロード・レーウ「蜂蜜レモンカステラと季節のアイス」 価格：800円(税込)提供期間：2026年1月13