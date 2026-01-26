圧倒的なヨーロッパの風景の中で季節のイベントや、最新のアトラクション、ミッフィーのカフェやショップなどが楽しめるテーマパーク、ハウステンボス。パーク内のタワーシティにあるイタリアンレストラン「ピノキオ」にて、「カッサータ 季節のフルーツ添え」が提供されています。 ハウステンボス／ピノキオ「カッサータ 季節のフルーツ添え」 価格：600円(税込)提供場所：ハウステンボス タワーシティ 1F「ピノ