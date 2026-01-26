大相撲初場所で新大関・安青錦が、2場所連続で優勝しました。今回の#みんなのギモンでは、「安青錦連続優勝で綱取りへ？」をテーマに解説します。■安青錦とはどのような力士大相撲初場所で新大関・安青錦が優勝決定戦を制し、2場所連続優勝を飾りました。改めてですが安青錦とはどのような力士なのか。安青錦新大（21）、身長182センチ、体重140キロ。ウクライナ出身で、2022年に母国の情勢悪化を受け、来日しました。ひたむき