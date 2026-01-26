タレント・三上悠亜が２５日、テレビ朝日系「有吉クイズ」に出演した。この日は「目指せ合計１０億円トーク」。お金にまつわるトークの総額で１０億円を狙う。三上は「私の身内が電話詐欺に引っかかりまして。警察を装って。『（犯罪に）加担している』みたいな言われてしまって。『銀行のお金を一度、警察に振り込んで。精査する』みたいな。１０００万円振り込んじゃいました」と明かした。三上は「警察にも行ったんです