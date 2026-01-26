ヨーロッパで暴風雨による被害が。イタリアでは高潮が海辺のレストランを襲いました。海辺にあるレストラン。窓のすぐそばまで、波が迫ってきています。一旦、波は引きますが、次の瞬間！大量の水がレストランに浸入。あっという間に、中は水浸しになりました。20日、暴風雨がイタリア南部にあるシチリア島を襲い、各地で被害が出ました。シチリア島では、消防の出動が1000件以上あったということです。街に流れ込む濁流。濁った水