今年3月に開幕するミラノ・コルティナパラリンピックに出場するクロスカントリースキーの県出身選手の壮行会が先週、富山市で開かれました。先週金曜日に行われた壮行会にはおよそ100人が集まりました。ミラノ・コルティナパラリンピックには、県内からクロスカントリースキーの川除大輝選手と岩本美歌選手の2人が出場します。川除大輝選手は富山市出身の24歳。金メダルに輝いた前回の北京パラリンピック