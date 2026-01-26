「第４８回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯」（２６日、多摩川）Ｆ休み明けの堀越雄貴（２６）＝東京・１２６期・Ｂ１＝が３日目９Ｒで好走を演じた。５コースからのまくり差しは決まらなかったが３着を死守。予選突破に望みをつないだ。「普通には動くかなって思って初日に行ったら乗れなかったので、２日目はペラを師匠の飯山（泰）さんのゲージで叩いたら乗れました。反応は来ていますね。足も悪くないと思いますよ」