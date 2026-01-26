バンビのお腹をなでながら寝るのはよくあること。 前にも何時間かなで続けてたと言うお話を書いたことがあるんですが、朝までなで続けてたのは初めて！大体途中でバンビの方から抜けて、場所を移動して寝ることが多いので、朝起きた時にびっくりしました。 曲げっぱなしだった下僕の手は痛いけど、バンビが気持ちよく寝れたならよかったです！