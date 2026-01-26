衆院選。新潟県内の小選挙区では19人が立候補を予定しています。1月27日の公示を前に顔ぶれを確認します。■1区新潟市中央区や東区、佐渡市などが選挙区となる新潟1区。有権者は約35万7000人です。立候補を予定しているのは、中道改革連合の前の議員・西村智奈美氏。自民党の新人・内山航氏。日本維新の会の新人・伊藤和成氏。共産党の新人・中村岳夫氏。参政党の新人・小池幸夫氏の5人です。■2区新潟市西区や三条市などを有する