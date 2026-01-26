外観の連続アーチに。 丸い窓。 西洋風の重厚感あふれる建物は長崎市の「旧長崎英国領事館」です。 1908年に完成した国の重要文化財で、2014年から耐震などのために大規模な保存修理工事を行っていました。 1階には、19世紀のイギリス文化を体感できる食堂・応接間や映像シアターで領事館の歴史を学べる書記室などがあります。 （永田拓巳アナウンサー） 「領事事務室です