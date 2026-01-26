１月17日と18日に大学入学共通テストが行われましたが1月26日から全国の国公立大学で2次試験の願書の受付が始まりました。鹿児島大学にも早速、願書が届き、職員が中身の確認を行いました。大学入学共通テストか約1週間。鹿児島大学でも1月26日から2次試験の願書の受付が始まり、必要な書類が揃っているか、記入漏れがないかなど、職員が入念に確認していました。初日のは32件の願書が届いたということです。鹿児島大学の入