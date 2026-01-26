中日ドラゴンズの本拠地・バンテリンドームナゴヤに新設される「ホームランウイング」の建設工事が1月24日、公開されました。ホームランウイングに最初にホームランを放つのは、いったい誰なのでしょうか。 ■フェンス直撃はほとんどホームランになるかも…？ ホームランウイングとは、レフトとライトの外野フェンスの6m前に、新しいフェンスを設置するものです。さらに、現在よ