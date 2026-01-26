近年不振に喘いでいる“赤い悪魔”がOBのもとで息を吹き返しつつある。プレミアリーグ第23節が25日に行われ、マンチェスター・ユナイテッドは敵地でアーセナルと対戦した。29分に先制を許したものの、8分後に相手のミスを見逃さずブライアン・ムベウモがネットを揺らし、50分にはパトリック・ドルグのゴラッソで逆転に成功。84分にCKから追い付かれたが、直後にマテウス・クーニャが強烈なミドルシュートを突き刺し、3−2で勝