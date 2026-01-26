DeNAの藤浪晋太郎投手（31）が、阪神同期で現社会人野球・三菱重工Westに所属する北條史也内野手（31）のYouTube「JOH×ジョウチャンネル」に出演。メジャー挑戦3年目の途中で日本球界に復帰した理由を明かした。2025年シーズンはマリナーズとマイナー契約を結び、メジャー昇格を目指したが、6月に自由契約となった。藤浪は「メキシコか米独立リーグでやって、もう一度メジャーに呼んでもらえるような契約を探していた」と振